Hoteliers wollen mehr Geld für ihre Betten

Egal, ob in der Altstadt oder auch in Lehen: Die Salzburger Stadt-Hoteliers liegen mit ihrer durchschnittlichen Auslastung von 74 Prozent österreichweit an der Spitze. Aber: Der Netto-Umsatz pro verfügbaren Zimmer liegt „nur“ bei 65 Euro. Das wollen die Touristiker ändern, um mehr an den Betten zu verdienen.