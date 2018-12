Experten: Kinder müssen Kinder bleiben dürfen!

Kritik am Leistungsdruck

Die Wiener Psychologin Christina Beran kennt das Dilemma. So haben Eltern Angst, dass ihre Kinder den Anschluss verpassen, obwohl sie vieles nicht richtig finden. Sie wünscht sich einen breiten Diskurs für gemeinsame Lösungen. Wobei die Eltern die Verantwortung nicht abschieben dürfen, nur weil es anstrengend ist. „Kinder müssen Kinder bleiben.“ Und die Uni-Professorin Christiane Spiel übt Kritik am Leistungsdruck, den Eltern auf ihre Kinder ausüben.