Eine Familie freiwillig im Einsatz für Mitmenschen

Ehrenamt wird in Oberösterreich groß geschrieben: 600.000 Menschen engagieren sich freiwillig in Musikvereinen, Landjugenden, Feuerwehren oder Organisationen wie dem Roten Kreuz. Darunter auch Familie Beyer aus Ottensheim – am heutigen Tag des Ehrenamtes steht die Arbeit dieser Menschen im Mittelpunkt.