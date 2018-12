Hormonpapst bürgt für Existenz von Christkind

Pünktlich zum Adventbeginn äußert Johannes Huber eine gewagte These. „Als Arzt sieht man tagtäglich, was das Böse anrichtet, und das ist nicht nur in den Familien das Böse, sondern mit dem Mobbing auch im Beruf, in der Wirtschaft und in der Politik. Das Böse ist ein Faktum.“ So wie das Böse ein Faktum sei, gelte das auch für das Gute. Beide Kräfte verfügen laut Huber über Energie, die durch den kollektiven Glauben aufgeladen und an nachkommende Generationen weitergegeben werde.