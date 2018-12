Frauen schlafen lieber neben Hund als neben Mann

Bei einer aktuellen Umfrage in den USA wurden 962 Frauen online zu ihrem Schlafverhalten befragt. Das Ziel: Herauszufinden, wie Tiere im Bett den Schlaf beeinflussen. 55 Prozent gaben an, mit einem Hund das Bett zu teilen, 31 Prozent mit ihrer Katze und 57 Prozent der Frauen gaben an, ihr Bett auch mit einem Partner zu teilen. Dabei zeigte sich deutlich: Von allen drei möglichen Schlafpartnern, teilten Frauen am liebsten mit einem Hund ihr Bett. Dessen Nähe wurde als „am wenigsten im Schlaf störend“ empfunden. Zudem empfanden die befragten Personen mehr Komfort und Sicherheit.