Posch verlängert Vertrag bei Hoffenheim bis 2022

Die Entwicklung von Posch über die U23 in den Lizenzspielerkader sei geradezu „beispielhaft, wie junge Spieler bei uns in Ruhe und Schritt für Schritt reifen können“ und darüber hinaus „ein klares Signal, dass die Tür für unsere Talente aus dem eigenen Leistungszentrum immer offen sein wird, auch wenn es aufgrund der starken Entwicklung der Profis noch etwas anspruchsvoller geworden ist, sich in der Bundesligamannschaft zu etablieren“.