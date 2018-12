Leiche in Tonne: Zeugen und Angeklagte befragt

Im fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg gegen eine 62-jährige Deutsche, die wegen Mordes an ihrem 73-jährigen Freund in Mattsee (Flachgau) angeklagt ist, sind am Dienstag Zeugen und erneut die Beschuldigte einvernommen worden. Morgen, Mittwoch, wird noch ein Zeuge befragt, dann könnte - falls keine Beweisanträge eingebracht werden - noch am selben Tag ein Urteil gesprochen werden.

Laut Anklage soll die Beschuldigte den Pensionisten Anfang Juni 2017 sechs bis sieben Schlaftabletten ohne sein Wissen mit einer Flüssigkeit verabreicht haben, weil ihr die Sexspiele mit ihm zu viel geworden seien. Die in Deutschland mehrfach vorbestrafte Diplomkrankenschwester habe in Kauf genommen, dass ihr Freund daran sterben könne, denn er habe zuvor ein Potenzmittel eingenommen und Alkohol konsumiert. Diese Mischung könnte zum Tode geführt haben. Nachdem der Mann verstorben war, versteckte die Frau die Leiche in einer Kunststofftonne in der Garage seines Hauses. Der Tote wurde am 27. Juni 2017 entdeckt und die Deutsche noch am selben Tag festgenommen.