„Kraft der Sonne“ versorgt den Katschbergtunnel

Mit einer 1.000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage nimmt die ASFINAG in den kommenden Tagen die bereits fünfte derartige Anlage in Österreich in Betrieb, die auf dem Portal eines Autobahntunnels errichtet wurde. Die neueste auf dem Südportal des Katschbergtunnels an der A 10 Tauern Autobahn ist auch die größte, welche die ASFINAG bisher gebaut hat. 670 Module, auf einer Länge von 180 Metern, liefern künftig grüne Energie, die direkt vom Tunnel verbraucht werden kann.