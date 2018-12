Wiener Tierarzt: „Hund hat artgerecht gehandelt“

Der Rüde wollte sein betrunkenes Frauchen in Hernals verteidigen und schnappte viermal zu. „Bei der aktuellen Hundepolitik von Stadträtin Ulli Sima ist eine schnelle Einschläferung nicht unwahrscheinlich, der Vierbeiner hat aber nichts falsch gemacht“, so Tierarzt Michael Antolini in einem offenen Brief an Sima.