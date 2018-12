Österreicher dealte mit Drogen aus eigenem Labor

Auf einer Straße in Anjuna an der Westküste von Indien tappte der Verdächtige in die Polizeifalle. Mit einer größeren Menge an Suchtgift in den Taschen. Der Österreicher soll die Drogen, die er selbst in seinem Haus am Strand hergestellt haben soll, hauptsächlich auf Partys an Touristen verkauft haben.