Täter mit Ordnungsfimmel räumt fremdes Auto aus

Aussage gegen Aussage

Der junge Verdächtige saß kurz im Arrest und ritzte während seiner Zeit in der Zelle einige Furchen in die Wände, weshalb er wegen Sachbeschädigung angezeigt wurde. Ob ihm weitere Delikte zur Last gelegt werden, ist offen: Gestohlen wurde nichts, wie Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag erklärte, und ob er das „unordentliche“ Auto aufgebrochen hat, ist fraglich. Hierbei steht Aussage gegen Aussage: Während der Besitzer versicherte, sein Fahrzeug in der Tiefgarage versperrt zu haben, erklärte der 20-Jährige, es sei offen gewesen.