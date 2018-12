Hilfe für die Küchenbrigade

Im Süden wissen sich einige Gastronomen gar nicht mehr zu helfen. Weil kein Personal zu finden ist, mussten Wirte sogar die á la carte-Küche schließen. Jene, auf denen die Mehrarbeit ob des Personalmangels hängen bleibt, haben keine Lust mehr auf die Dauerbelastung. „Wir brauchen im Gastgewerbe in vielen Bereichen Unterstützung. Am dringendsten brauchen wir aber Köche“, erklärt Wolfgang Kuttnig, Tourismus-Spartengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer Kärnten. Geht es nach einer Umfrage, würden in der Hochsaison insgesamt 1200 Leute fehlen. 300 bis 400 offene Stellen betreffen den Job des Kochs. Mit den neuen Spielregeln für Arbeitskraft aus dem EU-Ausland soll ab 2019 Unterstützung für die Küchenbrigaden anrücken dürfen.