„Jeder kann über glühende Kohlen rennen“

Elf Leute haben sich an diesem verregneten Tag in einem Hotel-Seminarraum im burgenländischen Gols eingefunden, um im Laufe des Tages jene mentale Stärke aufzubauen, die es ihnen ermöglicht, am Abend über glühende Kohlen zu laufen. Die Beweggründe der Teilnehmer sind verschieden: „Ich bin gerade im Herbst des Lebens, vor dem Winter will ich noch etwas Verrücktes machen“, sagt einer der Anwesenden. Eine Dame wollte schon seit 20 Jahren einen Feuerlauf begehen und jetzt war sie so weit. Für die 44-jährige Elisabeth soll es „Teil meines Selbstfindungstrips werden“. So verschieden die Gründe der Anwesenden sind, so ist es auch das Alter und das Geschlecht. Das Ziel ist jedoch allen gemein: In etwa neun Stunden über glühende Kohlen zu laufen.