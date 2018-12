Millionen-Investitionen bringen zu wenig Ertrag

In dieser Saison ist das anders. Während die Rose-Elf wie der Hochgeschwindigkeitszug „TGV“ durch Liga und Europa League braust, wirkt das „Farmteam“, derzeit nur Zweitliga-Neunter, wie ein voll beladener Güterzug. Dabei investiert Red Bull nicht nur in den Branchenprimus Millionen, sondern auch in die Jungbullen. Mit einem Umsatz von über 19 Millionen – der vor allem durch marktübliche Ablösen für „geparkte“ Spieler generiert wird – lag der Klub 2017/18 österreichweit vor Sturm auf Rang vier. Auch die Personalkosten waren mit über sieben Millionen Euro horrend – und damit höher als beim LASK!