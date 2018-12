Kein Pelz oder Krokoleder mehr bei Chanel

Für einen wahren Knalleffekt in der Modewelt hat Chanel gesorgt: „No more Croco for Coco“ hieß es am Vorabend der Präsentation der „Métiers d‘art“-Kollektion des Modehauses heute im Metropolitan Museum of Art in New York. In einem Interview kündigte Bruno Pavlovsky, President of Fashion von Chanel, an, dass das Unternehmen künftig auf Pelz und exotische Häute wie Krokodilleder verzichten wird.