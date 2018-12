Reisende wählen ihr Hotel nach „instagramability“

Das Magazin travel tripper hat in diesem Jahr jene zehn Hotels erhoben, die nicht nur zu den beliebtesten auf Instagram gehören, sondern die auch am meisten vom Marketingeffekt des sozialen Netzwerks profitieren - weil sie wissen, wie es funktioniert. Doch was braucht es, um ein beliebtes Insta-Motiv zu werden? Deko - vor allem viel Vintage: Lautsprecher als Raumtrenner, alte Münztelefone an der Wand, Hängematten, frei stehende Badewannen und eine gute Aussicht.