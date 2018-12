Schaden wird Thema im Wahlkampf

Justiz ermittelt wegen Verdachts der Untreue

Der Inhalt des Berichts ist nicht nur politisch, sondern auch strafrechtlich brisant: „Wir ermitteln im Zusammenhang mit den Anwaltskosten wegen des Verdachts der Untreue“, bestätigt Konrad Kmetic von der Korruptionsstaatsanwaltschaft der „Krone“. Konkret: Die Justiz prüft, ob Schaden & Co. den Stadtsenat getäuscht haben, als sie sich am 4. Juli 2016 pauschal die Übernahme ihrer Anwaltkosten durch die Stadt absegnen ließen. Damals war nicht einmal bekannt, dass Schaden Beschuldigter war. Kontrollamtsdirektor Max Tischler bezweifelte am Montag, dass der Beschluss rechtmäßig zustande kam.