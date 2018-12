2. Advent: Comic-Gewinnspiel für die ganze Familie

Hilda und der Troll

Die zahlreichen Geschichten rund um Hilda, das kleine Mädchen aus der beschaulichen Stadt Trolberg, sind seit einigen Monaten auch einer größeren Leserschaft bekannt dank der tollen Netflix-Adaption. Aber auch Leute, die noch nicht so ganz wissen warum ein komplettes Stadtfest nicht statt finden kann, weil ein Vogel nicht auftaucht, können mit dem vorliegenden Band in diese Welt eintreten. „Hilda und der Troll“ aus der Feder des britischen Künstlers Luke Pearson handelt wieder einmal von der blauhaarigen Entdeckerin Hilda, die in der Lage ist selbst in den seltsamsten Gestalten neue Freunde zu finden. Aber beginnen wir mal beim Anfang. Eigentlich, eigentlich wollte sie nur einen großen Stein zeichnen. Doch auch sie kennt die Geschichte von den großen Trollen und so befestigt sie, klug wie sie ist, ein Glöckchen an ihm. Ruhigen Schlaf findet sie in dieser Nacht nicht mehr, denn eben jener Troll steht vor ihrem Fenster. Und dann gerät sie auch noch in einen furchtbaren Schneesturm! Wird sie es wohl wieder heil nach Hause zu ihrer Mutter schaffen?



Empfohlenes Lesealter: 6+



Wem könnte es gefallen?

Egal, ob Junge oder Mädchen, jedes aufgeweckte Kind wird mit diesem Comic seine Freude haben. Im Mittelpunkt der Geschichten stehen fabelhafte Gestalten, Freundschaft und der Wert der Familie - egal, wie seltsam diese jetzt auch seien mag. Die Zeichnungen variieren zwar in jedem Band, sind aber immer absolut kindgerecht und charmant in Szene gesetzt. Ein wahrer Alleskönner unter den Kindercomics!



Pearson, ISBN: 978-3-943143-67-6, Reprodukt