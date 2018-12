Die Berlinerin und der Tote in der Bio-Tonne

Vormittags hörte M. ihren Liebhaber noch schnarchen, zu Mittag war er bereits tot. Statt Rettung oder Polizei zu rufen, tat die Frau vorerst nichts. Auch weil sie wusste, dass die deutschen Behörden sie suchten. Zwei Tage später schleifte sie den mit Plastikfolien umwickelten Leichnam über die Stiege in die Garage. Und schob den Toten in eine grüne Tonne. Erst am 27. Juni fanden ihn so die Polizisten.