„Ich singe viele Songs von meinem zweiten Album, wie z. B. die Nummer ,Have I Ever Been In Love’, die ich mit dem Wiener Symphonikern eingespielt und auch selbst geschrieben habe. Normalerweise bin ich beim Texten nicht so talentiert, aber dieser ging mir ganz locker von der Hand“, lacht der 30-jährige, der mit seiner fünfköpfigen Band rund um Severin Trogbacher auch Cover-Songs zum besten gibt. „Es ist der Soundtrack meines Lebens von Alanis Morissette bis Hildegard Knef. Ihren Song ,Für mich soll's rote Rosen regnen’ hab ich übrigens meiner Oma zu liebe ins Programm aufgenommen. Sie beschwert sich nämlich immer darüber, dass sie mich, wenn ich englisch singe, nicht versteht.“