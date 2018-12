Aufregung um verjährte Bescheide für Grundsteuer

Personalmangel und dazu technische Probleme! Bei der Zustellung der Grundsteuerbescheide an die Gemeinden sind die Finanzämter oft bis zu zehn Jahre in Verzug.„Wir können aber nur für die letzten fünf Jahre das Geld rückwirkend einfordern“, ärgert sich der Marchtrenker Bürgermeister Paul Mahr (SP). In nur einer Woche sind zwei Fälle bekannt geworden, die die Stadt 35.000 Euro gekostet haben. Eine Firma und eine Privatperson profitierten von der Verjährung.