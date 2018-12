Radler wollte Frau (24) in Garsten vergewaltigen

Kleidung zerrissen

Der Unbekannte sprach die 24-Jährige in schlechtem Deutsch an. Als sie nicht darauf reagierte, fasste er ihr an die Schulter und berührte sie unsittlich.

Als die Spaziergängerin sich dagegen wehrte, zerriss der junge Mann ihre Kleidung und stieß sie zu Boden. Als im gleichen Moment auf der anderen Bachseite eine Radfahrerin daherkam, ließ der Sexstrolch von seinem Opfer ab und flüchtete. Der gesuchte Täter ist zwischen 16 und 18 Jahren, 175 bis 178 cm groß und schlank. Er hat eine auffallend große Höckernase, glattes schwarzes Haar und trägt Stirnfransen. Die Polizei ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4150-100.