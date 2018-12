Linzer Alko-Lenker (48) beschädigte sieben Pkw

Auf der Glimpfingerstraße in Linz verlor der Alko-Lenker die Herrschaft über seinen Wagen und krachte auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Damit löste er eine Kettenreaktion aus: Nicht nur, dass er jenes Auto, auf das er aufgefahren war, auf zwei unmittelbar davor stehende Fahrzeuge schob. Bei dem Aufprall kam sein eigener Wagen außerdem ins Schleudern und beschädigte dadurch noch drei am linken Fahrbahnrand geparkte Pkw.

Der Alkolenker wurde mittelschwer verletzt, er ist nun für längere Zeit seinen Führerschein los.