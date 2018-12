Mit diesen Spielen gibt es eine schöne Bescherung!

Hello Dino - das saurierstarke Memo-Spiel

In „Hello Dino“ sind die Babysaurier bereit aus zehn, auf Farbfelder verteilte Nester, zu schlüpfen. Aber welches freche Dino-Baby gehört in welches Nest? Da ist Köpfchen gefragt. Nachwuchs-Prähistoriker mit einem Sinn für Farben und saurierstarken grauen Zellen sortieren das Urzeitchaos im Nu und sammeln Fleißbildchen für den Sieg. Also gut aufgepasst und abgespeichert: In welchem Nest hockt welcher Dino? Der Dino-Forscher mit dem besten Gedächtnis sammelt als Erster zu jedem Saurier ein passendes Dino-Plättchen und beendet die lustige Suche als Sieger.