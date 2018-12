Helfer brauchen vor allem in Städten Hilfe

Hauptgrund ist der demografische Wandel

Was sich in den Kursen vor allem in den Städten bemerkbar macht: Die Teilnehmerzahl sinkt drastisch. „In Städten Menschen anzusprechen wird schwieriger“, meint RK-Landesgeschäftsleiter Erich Haneschläger. Wie Aichinger sieht auch er im demografischen Wandel – die Zahl junger Menschen geht in Oberösterreich sukzessive zurück – den Hauptgrund für die Misere.