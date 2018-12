Causa Zwölfstundentag: „Nie die Rede von Zwang“

„Köchin (56) sagte Nein zum Zwölfstundentag: Gekündigt!“, lautete eine der Schlagzeilen auch in der „Krone“ Ende Oktober. Fatma B., so wetterte die Führungsetage der Arbeiterkammer, musste gehen, weil sie sich geweigert habe, Zwölf-Stunden-Schichten am Herd eines renommierten Italieners in der Wiener Innenstadt zu übernehmen. Jegliche rechtliche Möglichkeit werde man in Anspruch nehmen, hieß es von der AK, inklusive sofortiger Kündigungsanfechtung. Der medienwirksame „Fall Fatma B.“ brachte auch die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer auf den Plan.