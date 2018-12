Banksy verlost ferngesteuertes „Flüchtlingsboot“

Wer das Flüchtlingsboot - und somit einen echten Banksy - sein Eigen nennen will, kann es sich derzeit auch „in echt“ ansehen, bevor ein Tipp abgegeben wird. Das Kunstobjekt wird in einem Pop-up-Laden in London, dem „Choose Love Store“, ausgestellt. In dem Geschäft werden aktuell Gebrauchsgegenstände verkauft, die dann direkt an Geflüchtete weitergegeben werden. Auch der Kaufpreis des Flüchtlingsbootes von zwei britischen Pfund und alle weiteren Spenden gehen direkt an Flüchtlinge, ist dort zu lesen.