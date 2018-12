Oberndorf: Auf den Spuren der „Stillen Nacht“

Wer an die „stillen Wurzeln“ geht, findet St. Peter mitten in der Salzburger Altstadt als besonderen Ort wieder: Die beiden Schöpfer Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr waren, nachdem sie das Lied 1818 in Oberndorf erstmals sangen, zunehmend in Vergessenheit geraten. Erst 1854 wollte die Hofmusikkapelle in Berlin wissen, wo denn die Wurzeln liegen, und stellte eine Anfrage an die Erzabtei St. Peter. Man vermutete wohl, dass der Ruhm dem in Salzburg ansässigen Johann Michael Haydn zukomme. Und wieder bestimmten glückliche Fügungen die Aufklärung: Gruber bekam den Brief in die Hand, weil sein jüngerer Sohn Felix Sängerknabe in St. Peter war. In einem Antwortschreiben, der „Authentischen Veranlassung“, schildert er, wie das Lied erstmals erklang. Bescheiden wie er war, sprach Gruber von einer einfachen Komposition. „Hier bei uns wurde der Ursprung bestätigt“, so Korbinian Birnbacher, der Erzabt von St. Peter, nicht ohne Stolz.