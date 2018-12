Geheimplan: Zweierlinie wird künftig stark verengt

Neben dem Ring ist die Zweierlinie die wichtigste Nord-Süd-Verbindung innerhalb des Gürtels. Die Pläne sehen vor, zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse eine Fahrspur in Fahrtrichtung Süden zu kappen. Das Abbiegen in die Auerspergstraße fällt weg. Im Gegenzug soll der Radweg in der Landesgerichtsstraße breiter werden.