„Find a friend“: Aktion für Liebe ging ins Finale

„A Drop of Love“ ist der Name der neuen Special Edition von Absolut Vodka und Liebe will die Spirituosenmarke auch in die Welt oder besser gesagt nach Wien bringen. Wie City4U bereits berichtete, konnte man einige Tage im Herzen der Hauptstadt auf die Suche nach einem geeigneten „Partner in Crime“ gehen. Life-Coach Susi Bartmann erstellte einen Fragebogen, den sie auswertete und die 20 neuen Paare, die am Besten zusammenpassten, durften sich am 29. November 2018 bei einer privaten Absolut-Party schließlich live kennenlernen.