Übrig gebliebene Spenden gehen an Unwetter-Opfer

Bürgermeister Max Linder zur „Krone“: „Nach bisheriger Endabrechnung verbleiben uns etwa 120.000 Euro auf dem Hilfskonto. Davon werden wir dieser Tage 35.000 Euro an Licht ins Dunkel spenden und 85.000 Euro den Bürgermeistern in den betroffenen Gemeinden im Mölltal und Lesachtal übergeben. Die wissen am besten, wer dringend Unterstützung braucht.“