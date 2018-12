Erstmals seit 2003: ÖSV mit 4 Nordamerika-Siegen!

Technische Fehler

Was Puelacher dabei besonders störte: „Wir sind allgemein mit technischen Fehlern ausgeschieden. Das gefällt mir gar nicht.“ Man müsse genauer und präziser Ski fahren. „Wir wollen im Riesentorlauf eine ebenso kompakte Mannschaft herbringen, wie wir sie auch in allen anderen Disziplinen haben“, forderte er. Zwar habe auch Hirscher in Beaver Creek nicht fehlerlos agiert. „Aber er ist nichtsdestotrotz in Form und wird auch heuer seine Rennen im Riesen gewinnen.“