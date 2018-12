Das große „Krone“ Ski-Weltcup Gewinnspiel!

Ski-Weltcup in St. Anton am Arlberg

Am 12. und 13. Januar 2019 gastiert die internationale Ski-Elite der Damen in St. Anton am Arlberg, um sich in den beiden schnellsten Alpin-Disziplinen zu messen. Bei Abfahrt und Super-G kämpfen die Teilnehmerinnen um Hundertstelsekunden, wertvolle Punkte und sportliches Renommee.

In St. Anton gibt es jeweils 5x2 Tickets inkl. Meet & Greet mit den Skistars an folgenden Tagen:

12. Jänner 2019: Abfahrt Damen

13. Jänner 2019: Super G Damen