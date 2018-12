Florianis befreiten Rehbock aus Zaun

Als die Florianis am Freitagabend zum Unglücksort in Eisenstadt gelangten, staunten sie nicht schlecht. Ein Waidmann stand plötzlich vor ihnen und meldete die erfolgreiche Erstversorgung des in einem Zaun eingeklemmten Tieres. Mit einer Decke über dem Kopf wurde der vierbeinige Waldbewohner vor Licht und Lärm abgeschirmt. Die Einsatzkräfte gingen sofort ans Werk: Mit einem Akku-Spreizer wurden die Eisenstäbe auseinandergedrückt und das Tier in die Obhut des Jägers entlassen. Der Rehbock wurde wieder im Wald ausgesetzt. Nach rund 40 Minuten Einsatz konnten die erfolgreichen Helfer wieder in die Zentrale einrücken.