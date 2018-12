Tag 8: FIFA 19, NBA, NHL & Madden für die PS4

In NBA LIVE 19 könnt ihr THE ONE werden und ein dynamisches Karriere-Erlebnis genießen, das euch die Möglichkeit gibt, in THE STREETS und THE LEAGUE ein Vermächtnis zu erschaffen. Wenn ihr eine Profikarriere gerade nicht weiter vorantreibt, kann das Team aufgebaut und andere Teams herausgefordert werden, um die Dominanz auf dem Feld zu beweisen.

DIESER GEWINN WIRD PER CODE VERSENDET, DER IM PLAYSTATION STORE EINGELÖST WERDEN KANN.