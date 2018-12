Kanadierin (21) ist „allergisch“ auf den Winter

Manchmal dreimal pro Monat im Spital

„Selbst wenn ich im Krankenhaus bin und dort erkläre, dass ich gegen Kälte allergisch bin, haben manche Profis keine Ahnung und schauen mich an, als wäre ich verrückt“, so Kent, die wegen ihrer Kälteurtikaria-Erkrankung in manchen Monaten sogar bis zu dreimal ein Spital aufsuchen musste. Schon mehr als 1000-mal habe Kälte die typischen roten Quaddeln auf ihrer Haut ausgelöst, berichtet die 21-Jährige.