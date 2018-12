Steirischer Sänger katapultiert sich ins Finale

„Das, was ich kann, werde ich heute zeigen. Ob das ankommt oder nicht, werden wir sehen“, sagte Kevin noch vor seinem Show-Auftritt am Samstag. Wie gut seine Stimme ankam, konnte er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ahnen. Der Student, der in Wien lebt, sorgte mit der Arie „Lascia ch’io pianga“ von Georg Friedrich Händel für pure Gänsehaut und erstaunte Gesichter.