Greißler mit regionalem Angebot und Persönlichkeit

Vom Kamm über Karotten und Bierfässer bis zum Schulheft und Jausenbrot: Mit „Tante Emmas Erben“ in der Klagenfurter Straße hat Völkermarkt nicht nur einen Gemischtwarenhandel und Lieferservice wie in alten Zeiten gewonnen; auch ein langgehegter Familientraum geht in Erfüllung.