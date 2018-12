Beaver Creek: Marcel mit Kopfweh vor dem Jubiläum

„Wir haben ein kompaktes, starkes Team“, weiß Hirscher. Dass er aber im Rennen dann so gut wie immer noch entscheidend zulegt, ist natürlich kein Geheimnis. So hat er es schon unzählige Male im Weltcup und bei Großereignissen gemacht. Auch hier in Beaver Creek. Wo er schon bemerkenswerte Siege gefeiert hat. Wie etwa 2015 im Super-G. „Ein ganz spezieller Sieg in meinem Leben!“ Oder 2011 und 2017 im Riesentorlauf. Oder 2015 mit WM-Gold in der Kombi!