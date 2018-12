Diebin wollte Detektiv mit Auto überfahren

Besonders dramatisch ging’s am ersten Weihnachtseinkaufssamstag bei einem Bau-Fachmarkt in Dietach zu: Dort hatte eine einschlägig vorbestrafte 39-Jährige aus Leonding Lampen um 100 Euro in ihrer Tasche mitgehen lassen, doch ein Hausdetektiv bemerkte dies. Als die Diebin mit ihrem Pkw wegfahren wollte, stellte sich ihr der Mann in den Weg.