Bergauf-Trend: Kraft nähert sich dem Stockerl an

Nach Platz zehn zuletzt in Ruka (Fin) war es für den 25-jährigen Salzburger der nächste wichtige Schritt zurück in die absolute Weltspitze. „Da habe ich schon gemerkt, dass es in die richtige Richtung geht“, grinste Kraft. „Jetzt kommt die Selbstverständlichkeit zurück, geht es von Sprung zu Sprung besser. Natürlich ist zu den Besten aber noch Luft nach oben“, fügte er an.