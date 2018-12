Auch das Wetter und die Politik losen heute mit!

Qualifikation für die Europameisterschaft 2020: So eine Auslosung wie die heutige in Dublin gab es noch nie Kriterien wie Gastgeber, Reisedistanzen, Kälte oder politische Spannungen spielen eine Rolle. Eine „normale“ Auslosung wird jene der Qualifikationsgruppen für die – ebenfalls nicht normale – EURO 2020 (die ja in zwölf Ländern gespielt wird) heute in Dublin (12 Uhr) nicht! Sogar das Wetter und die Politik spielen eine Rolle, viele, viele Vorgaben der UEFA machen die Auslosung zu einer Sache für den Computer.