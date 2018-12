„Jeder ist ein Held“: Gabalier Pate der Heim-EM

Bevor Andreas Gabalier am Samstag im Rahmen seiner Herbst-Winter-Tour vor mehr als 10.000 Besuchern in der Stadthalle Station machte, war er am Nachmittag von Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk als Pate der EuroSkills 2020 in Graz präsentiert worden. Bei dieser Berufs-Europameisterschaft kämpfen die besten Jungfacharbeiter in verschiedenen Fachgebieten um den Titel. Gabalier: „Da bin ich gerne dabei. Jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt und Spitzenleistung erbringt, ist ein Held!“ Sprach’s und rockte nur wenig später - wie so oft - die Stadthalle.