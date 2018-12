Ein einziger Pfleger für 100 Senioren

Pflegenotstand in den Salzburger Spitälern und in den Seniorenheimen: Nachts ist es mittlerweile üblich, dass eine Pflegekraft oft für mehr als 30 Patienten, in Seniorenheimen oft für 50 bis 100 Menschen zuständig ist. Die SP im Landtag macht nun einen Vorstoß: Eine zweite Pflegekraft, wenn mehr als 25 Betten belegt sind.