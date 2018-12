Lokal-Chef und Securitys gehen auf vier Gäste los

Erneut eine Nacht der Gewalt beim Atrium West in Himmelreich: Die „Krone“ berichtete bereits, dass es dort ständig zu Schlägereien kommt. Oft ist Alkohol im Spiel, manchmal sind es auch Menschen verschiedener Herkunft, die ihre Meinungsverschiedenheiten mit Faustschlägen lösen wollen. Worum es diesmal ging, ist laut Polizei noch nicht klar. Auf jeden Fall gerieten zwei Salzburger und zwei Bosnier im Alter von 20 bis 24 Jahren in der Nacht zum Samstag um 2.15 Uhr in einer Bar mit dem Besitzer in Streit.