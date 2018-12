Der wunderbare Duft von Weihnachten

„Weihrauch ist ja derzeit besonders attraktiv, überall gibt es Harze zu kaufen“, beobachteten die Theologen. Viele Familien räuchern nach altem Brauch am Heiligen Abend, zu Silvester und am Vorabend zu Dreikönig in allen Räumen. „Wir haben uns alles fürs Räuchern Notwendige angeschaut und mit der Weihnachtsgeschichte verknüpft“, so Kapeller.