„War überzeugt, dass Gott selbst zu mir sprach“

„Traudi erfährt höchstes Glück, wenn sie stirbt“

Doch seit dem Sommer äußerte die Rentnerin laufend öfter Zweifel an der Seriosität ihres „Wahlkinds“ - wie sie die Energetikerin nannte. Sie drohte ihr mit Anzeigen und mit einer Testamentsänderung. „Margit war deswegen mit den Nerven völlig am Ende“, Barbara H. im Verhör, „Traudi sei ein böser Mensch, sagte sie, und dass von ihr negative Energie ausgehe. Deshalb wäre es meine Pflicht, sie zu erwürgen. Ich fing zu weinen an, schrie: ,Nein, ich kann sie nicht ermorden.’ Aber Margit ließ nicht locker. ,Traudi erfährt höchstes Glück, wenn sie stirbt’, bläute sie mir ein, ,denn damit bekommt sie endlich die von ihr so sehr erwünschte Karmareinigung ...’“