Geldvernichter Nummer eins der Bundesliga war Ried

Doch vorweg: Hier geht’s längst nicht nur um die SV Ried bzw. deren Geschäftsführer und Finanzvorstand Roland Daxl, sondern um alle 28 Vereine der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Die gemäß den Finanzrichtlinien Eckdaten ihrer per 30. Juni geprüften Jahresabschlüsse der Bundesliga melden haben müssen – und die die Liga nächste Woche veröffentlichen wird. Die „Krone“ jedoch ist bereits im Besitz der wichtigsten und auffälligsten Zahlen und die hatten es im letzten Geschäftsjahr – also vom 1.…Juli 2017 bis 30. Juni 2018 – in sich wie noch nie: