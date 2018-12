Millionen-Investition: Katschberg blüht weiter auf

Mehr als 30 Millionen Euro haben die Unternehmer vom Katschberg in die Tourismusregion investiert. Zu den neuen Attraktionen zählt der Silverjet 1, der pünktlich zum Saisonstart am Samstag in Betrieb genommen wurde. „Der alte Zweier-Sessellift hätte saniert werden müssen. Und weil es dort immer lange Wartezeiten gab, haben wir uns entschlossen, gleich eine moderne Gondelbahn zu errichten“, erzählt Liftbetreiber Sepp Bogensperger: „Mit der Gondel gelangen unsere Gäste künftig schneller von der Salzburger Seite auf das Aineck.“