Touristiker setzen auf „Eiszeit“ und Rucksäcke

„Es gibt keine zweite Region mit einer solchen Themenvielfalt“, sagt die Geschäftsführerin Claudia Flatscher. Einige Neuigkeiten konnten präsentiert werden: So gibt es in Bruck erstmals einen kulinarischen Christkindlmarkt in der Weinerei am Baderhaus, dem ältesten Gebäude der Stadt. Auf der Veitscher Brunnalm kann man mit einer Drei-Stunden-Karte beliebig oft in der Hütte pausieren, denn die Karte rechnet nur, wenn ein Lift benützt wird. Schneeschuhwanderer bekommen beim Altenbergerhof (Neuberg) einen innovativen Rucksack mit einem eingebauten Schlitten-Bob. Beachtlich: Heuer und 2019 investieren Mariazeller Bürgeralpe, Stuhleck, Turnau und Aflenzer Bürgeralm insgesamt etwa 22 Millionen Euro.